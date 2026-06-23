Стекло и керамика больше не практичны: какие разделочные доски не впитывают запахи и легко моются

Есть четыре ключевых преимущества альтернативного материала

Стеклянные и керамические разделочные доски, еще недавно считавшиеся стильным выбором для кухни, постепенно теряют популярность. Им на смену приходит новый материал, все чаще выбираемый для современных интерьеров.

Речь идет о композитных досках, изготовленных из спрессованных целлюлозных волокон и специальных смол. В отличие от стекла или керамики, они не боятся ударов и не разбиваются при падении, как написали в "kobieta.onet".

Еще одно преимущество – гигиеничность. Композит не впитывает запахи и влагу, как дерево, поэтому бактериям сложнее размножаться на его поверхности. Кроме того, такие доски можно мыть в посудомоечной машине, что значительно упрощает уход.

Как выглядит композитная доска. Фото: dexas

Важным плюсом является и то, что материал не вредит ножам – они дольше остаются острыми, в отличие от работы со стеклом. Также производители предлагают современный дизайн: черные, графитовые и каменные оттенки хорошо вписываются в минималистичные и индустриальные кухни.

Цена на композитные доски выше пластиковых, однако их считают долговременной инвестицией благодаря прочности и удобству в использовании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что навесные кухонные шкафы постепенно уходят в прошлое — новое решение обеспечивает больше пространства и облегчает уборку.