Додаєте це у воду — і дім пахне затишком: несподіваний секрет ідеального прибирання

Кориця не тільки наповнить будинок приємним ароматом, але й допоможе зробити його чистішим

Після прибирання з магазинними засобами в домі часто залишається не свіжість, а запах хімії. При цьому є простий і дешевий спосіб зробити підлогу чистою та наповнити кімнати приємним ароматом. Достатньо додати у відро з водою корицю.

Про цей несподіваний лайфхак для прибирання розповіли автори сербського порталу Superzena, звернувши увагу на властивості звичайної спеції, яка є майже на кожній кухні.

Чому варто використовувати корицю для прибирання

Річ не лише в приємному запаху. Кориця містить ефірні олії з природними антибактеріальними властивостями. При контакті з водою ці речовини переходять у розчин і під час миття підлоги здатні знищувати десятки видів бактерій. Додатковий плюс — м'якість щодо покриттів.

Як приготувати розчин для миття підлоги

Є три варіанти використання кориці для прибирання. Вибирайте за тим, що є під рукою:

Мелена кориця. Просто додайте чайну ложку спеції прямо у відро з теплою водою і перемішайте.

Просто додайте чайну ложку спеції прямо у відро з теплою водою і перемішайте. Палички кориці. Закип'ятіть воду з кількома паличками, дайте трохи охолонути і вилийте у відро для миття підлоги.

Закип'ятіть воду з кількома паличками, дайте трохи охолонути і вилийте у відро для миття підлоги. Ефірна олія кориці. Для найвиразнішого аромату додайте близько 20 крапель олії у відро води. Цей варіант дає сильніший аромат, який тримається найдовше.

Кориця. Фото: Pinterest

Після цього мийте підлогу як зазвичай і дайте їй висохнути природним шляхом. Фахівці радять не зловживати таким методом. Раз на тиждень цілком достатньо, щоб підтримувати чистоту та аромат без ризику для покриття.

А якщо хочеться відчути аромат кориці частіше, не обов'язково мити підлогу щодня. Достатньо насипати мелену корицю в мішок для пилососа. Тоді під час прибирання теплий запах поширюватиметься кімнатою. Але важливо при цьому використовувати невелику кількість спеції, щоб вона не забила мішок і не нашкодила техніці.

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