За проезд платили, но штрафа не избежали: какая ошибка может дорого стоить

Приложить карту к валидатору — мало

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Во многих городах Украины есть возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Однако из-за сбоя в системе можно "заработать" штраф.

Об этом рассказал заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Смушак. Он объяснил, как правильно валидировать проезд.

Почему оплата проезда картой может не пройти

Факта прикосновения карты к терминалу мало, надо убедиться, что транзакция успешная. В транспорте, как и на кассе в супермаркете, нужно дождаться подтверждения оплаты.

Главные причины сбоев:

пассажиры убирают телефон или карточку до завершения обмена данными (надо подождать 2–3 секунды)

валидаторы часто работают в автономном режиме. Деньги со счета могут списаться значительно позже, но устройство должно зафиксировать сам факт валидации

блокирование банком, лимиты на операции без PIN-кода или пребывание карты в "транспортном стоп-листе" из-за предыдущих долгов

Как убедиться, что оплата прошла

Пассажиру нужно ориентироваться на экран валидатора. Если высветилась зеленая галочка – регистрация успешная, а если красный крестик – что-то пошло не так. Ждать SMS от банка или уведомления в приложении не стоит, потому что списание средств часто происходит с задержкой.

Однако контролер не может "поверить на слово", что вы прикладывали карту. Если поездка не зарегистрирована системой, пассажир считается не имеющим действительного билета, ему выписывают штраф. Например, в Ивано-Франковск он составляет 400 гривен.

Валидатор в транспорте. Фото: nfront.org.ua

В каких городах Украины есть возможность безналичной оплаты за проезд в транспорте

Расчет за проезд картой доступен в большинстве областных центров и крупных городов. Во многих регионах валидаторы есть даже в частных маршрутках.

В частности, речь идет о Киеве, Львове, Хмельницком, Кропивницком, Житомире, Ровно, Черновцах. Также электронный билет и бесконтактная оплата успешно функционируют в Виннице, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Луцке, Черкассах, Днепре, Одессе, Сумах и многих других городах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве выдвинули неслыханную инициативу по стоимости проезда. Хотят, чтобы оплата начислялась за каждую остановку, которую проехал пассажир.