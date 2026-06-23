Спека накриє Україну: де очікується до "плюс" 40 (мапа)

Синоптики прогнозують температурні рекорди

Африканська спека накриє Україну вже наприкінці цього тижня. Найвищі показники будуть на заході країни, тоді як у східних регіонах очікується нижча температура.

За даними погодного радару Ventusky, стовпчики термометрів рвонуть майже до +40 градусів.

У неділю, 28 червня, на заході розпочнеться аномальне зростання температур. Так, у Волинській, Рівненській та Львівській областях, а також у деяких районах Закарпаття максимум становитиме +37…+38. Водночас найпрохолоднішим куточком України буде Сумщина, де ртутні стовпчики не подолають позначки у +24 градуси.

Із заходу на схід температура повітря поступово знижуватиметься. У приморських регіонах, як і в Києві, фахівці обіцяють не вище за +32.

Прогноз погоди на 28 червня 2026 року. Фото: Скріншот

Український гідрометцентр традиційно зазначає тенденцію до підвищення температур, проте його цифри дещо нижчі. Метеорологи прогнозують пікові показники до +35 градусів у Закарпатській та Тернопільській областях.

Прогноз погоди на 28 червня 2026 року. Фото: Скріншот

У понеділок, 29 червня, за інформацією Ventusky, західні регіони розжаряться від спеки. У районі 15:00 повітря там прогріється до +38…+39. У Житомирській, Вінницькій та Одеській областях буде на кілька градусів менше.

Найпрохолодніше, за прогнозами фахівців, буде на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Там термометри покажуть +29…+30 градусів. На решті території температурні максимуми становитимуть від +31 до +35.

Прогноз погоди на 29 червня 2026 року. Фото: Скріншот

Нагадаємо, у розпал спеки графіки відключень в Україні можуть повернутися — але лише при збігу кількох несприятливих факторів. Аномальна спека, за прогнозами синоптиків, триватиме щонайменше ще 10 днів.