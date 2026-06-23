Как сделать муку воздушной без просеивания: в тесте не будет ни комочка (видео)

Просеивание — обязательный этап приготовления, который влияет на качество выпечки

Практически каждый рецепт выпечки предполагает обязательное просеивание муки. Это легко сделать с помощью сита, но если его не оказалось среди кухонной утвари, можно обойтись другими подручными средствами.

Способы обойтись без специального инвентаря для просеивания нашли авторы TikTok-аккаунта Sweetshoots.

Зачем просеивать муку

Мука со временем слегка слеживается и впитывает влагу из воздуха, из-за чего в ней образуются мелкие комочки. Если добавить такую муку в тесто без обработки, комки не растворятся полностью даже при активном перемешивании — и потом проявятся в готовом изделии белыми вкраплениями или плотными участками. Кроме того, просеивание насыщает муку воздухом, делая её более лёгкой и рыхлой, что особенно важно для бисквитов и кексов.

Чем заменить сито

Если сита нет, а нужно просеять муку для блинов или бисквита, подойдёт обычная вилка или венчик. Насыпьте муку в миску и энергично перемешивайте круговыми движениями, как будто взбиваете жидкость. Важно разбить комки и приподнять муку, насыщая её воздухом. Метод не идентичен классическому просеиванию, но за пару минут активной работы даёт похожий эффект и отлично подходит для небольших порций, особенно когда муку нужно смешать с какао или разрыхлителем.

Если нужна мелкая текстура для нежного бисквита, лучше использовать чистую и абсолютно сухую марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань. Натяните её на миску, как мембрану, и небольшими порциями всыпайте муку в центр, слегка встряхивая ткань, чтобы частицы постепенно просыпались внутрь миски.

Этот способ требует чуть больше терпения, чем работа с венчиком, но результат получается значительно ближе к просеиванию через настоящее сито.