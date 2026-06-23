Як зробити борошно пухким без просіювання: у тісті не буде жодної грудочки (відео)

Просіювання — обов'язковий етап приготування, який впливає на якість випічки

Практично кожен рецепт випічки передбачає обов'язкове просіювання борошна. Це легко зробити за допомогою сита, але якщо його не виявилося серед кухонного начиння, можна обійтися іншими підручними засобами.

Способи обійтися без спеціального інвентарю для просіювання знайшли автори TikTok-акаунта Sweetshoots.

Навіщо просіювати борошно

Борошно з часом злегка злежується і вбирає вологу з повітря, через що в ньому утворюються дрібні грудочки. Якщо додати таке борошно в тісто без обробки, грудки не розчиняться повністю навіть при активному перемішуванні — і потім проявляться в готовому виробі білими вкрапленнями або щільними ділянками. Крім того, просіювання насичує борошно повітрям, роблячи його легшим і пухкішим, що особливо важливо для бісквітів і кексів.

Чим замінити сито

Якщо сита немає, а потрібно просіяти борошно для млинців або бісквіта, підійде звичайна виделка або вінчик. Насипте борошно в миску і енергійно перемішуйте круговими рухами, наче збиваєте рідину. Важливо розбити грудки і підняти борошно, насичуючи його повітрям. Метод не ідентичний класичному просіюванню, но за пару хвилин активної роботи дає схожий ефект і чудово підходить для невеликих порцій, особливо коли борошно потрібно змішати з какао або розпушувачем.

Якщо потрібна дрібна текстура для ніжного бісквіта, краще використовувати чисту і абсолютно суху марлю або тонку бавовняну тканину. Натягніть її на миску, як мембрану, і невеликими порціями всипайте борошно в центр, злегка струшуючи тканину, щоб частинки поступово просипалися всередину миски.

Цей спосіб вимагає трохи більше терпіння, ніж робота з вінчиком, але результат виходить значно ближчим до просіювання через справжнє сито.