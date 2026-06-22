Как запечь рыбу в духовке, чтобы не пересохла: способ, после которого она всегда получается сочной

Простой способ запекания без фольги

При приготовлении рыбы в духовке есть риск, что кожа подгорит, мякоть пересохнет и развалится. Есть способ запекания, который решает все эти проблемы сразу — и он проще, чем кажется. О технике запекания рыбы в соляной корочке рассказывают кулинары Varecha.

Почему рыба в духовке пересыхает

Когда целую рыбу запекают просто на противне или в фольге, горячий воздух духовки высушивает ее снаружи быстрее, чем успевает прогреться середина. Кожа становится твердой, а мякоть теряет сочность.

Приготовление рыбы в соляной корочке отличается от запекания в фольге. Слой соли вокруг рыбы действует как термостат. Он равномерно удерживает тепло и влагу, не давая коже подгореть или высохнуть, а мякоти — потерять сочность. К тому же аромат рыбы не выветривается, а остается "запечатанным" внутри.

Какую рыбу можно запекать в соли

Этот способ работает только с целой рыбой с кожей. Из распространенных видов, продаваемых в супермаркетах, лучше всего подходят форель, морской лещ и морской окунь.

Сколько соли нужно и сколько времени запекать рыбу

Для корочки подхожит только крупная морская соль, потому что обычная поваренная при запекании слишком твердеет и плохо разламывается после приготовления. Соли понадобится в два-три раза больше по весу, чем самой рыбы.

Смешать соль с яичным белком из расчета примерно один белок на килограмм соли, или водой, чтобы получилась достаточно плотная масса. При необходимости можно добавить немного муки или кукурузного крахмала, чтобы корочка лучше держала форму. При запекании в соли рыбу не нужно чистить от чешуи. Именно она не дает соли проникнуть внутрь и "пересолить" мякоть. Полость очищенной рыбы стоит наполнить зеленью — петрушкой, базиликом, тимьяном, эстрагоном, розмарином, можно добавить ломтики лимона. Они размягчают рыбу и добавляют аромата. Противень надо застелить пергаментом. Выложить слой соли толщиной около двух сантиметров. На слой соли положить несоленую, но приправленную рыбу и полностью покрыть ее соляной массой. апекать в разогретой до 200 градусов духовке ориентировочно 30-40 минут в зависимости от размера рыбы — примерно полчаса на каждый килограмм веса.

Запекание рыбы в соли. Фото сгенерировано ИИ

Проверить готовность во время запекания невозможно. Если есть сомнения, лучше добавить еще 5 минут. Впрочем, кулинары советуют ориентироваться на меньшее время. Недопеченную рыбу легче "додержать", чем исправить пересушенную.

Как подавать рыбу в соляной корочке

Готовой рыбе нужно дать "отдохнуть" минут пять. Затем осторожно разбить корочку, например толкушкой, и убрать соль.

Далее кожу осторожно снять вилкой и отделить филе вдоль хребта. Центральную кость отделить от хвоста и убирать в направлении головы. Филе переложить на тарелку.

К рыбе, запеченной таким способом, хорошо подойдут салат из помидоров черри и лука-порея с базиликом, запеченный картофель или мягкое картофельное пюре.