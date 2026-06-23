Забудьте о вздувшемся ламинате: какой "неубиваемый" пол не боится воды, каблуков и лап животных

Оно не имеет аналогов

Ламинат и линолеум быстро теряют свои позиции в строительной сфере. На смену им пришло инновационное покрытие из кварцвинила, уверенно завоевывающее рынок благодаря своей долговечности и уникальным свойствам.

Владелец студии дизайна и ремонта "Дом в ремонте" и "Blueberry" Сергей Брухаль рассказал "Телеграфу" об этой новой технологии и ее ключевых особенностях.

По его словам, кварцвинил — это покрытие, которое пока просто не имеет аналогов на рынке. Его высокая стойкость и эксплуатационные качества уже проверены годами практического использования в реальных условиях.

Кварцвинил

"Он не боится ни воды, ни царапин. Его можно без проблем использовать на теплый пол", — добавляет эксперт.

Благодаря своей структуре, материал демонстрирует абсолютную водостойкость, что позволяет монтировать его даже в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухни или ванные комнаты. Кроме того, покрытие имеет антивандальную поверхность — когти домашних животных, тяжелая мебель или каблуки не оставляют на нем заметных следов.

Несмотря на наличие на рынке различных модификаций этого материала, Сергей Брухаль дает четкую профессиональную рекомендацию по его монтажу: кварцвинил должен быть именно клеевым.

Отметим, что клеевой способ укладки обеспечивает максимально надежную, монолитную фиксацию с основанием пола. Это полностью исключает риск появления люфтов, скрипов или расхождения швов со временем, а также обеспечивает высокую ремонтопригодность – в случае необходимости отдельную поврежденную планку можно легко заменить без демонтажа всего покрытия в комнате.

Ранее "Телеграф" писал, что можно использовать вместо ламината и линолеума.