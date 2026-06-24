Безопасно ли брать ранние арбузы уже сейчас? Эксперт откровенно рассказал о контроле нитратов

На что следует обращать внимание при покупке

Ранние арбузы выглядят соблазнительно — они появляются на рынках задолго до сезона и привлекают внимание покупателей. Но за яркой шкуркой и сладким вкусом часто скрывается главный вопрос — безопасно ли их покупать.

По словам Почетного президента Ассоциации фермеров Украины Николая Стрижака в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", идеальным вариантом была бы обязательная лабораторная проверка продукции с открытыми результатами для покупателей. Однако на практике люди чаще всего вынуждены полагаться на собственный опыт и доверие к продавцу.

Детальнее в материале: "Заморозки убили рассаду на миллионы: что будет с арбузами и дынями в Украине и каких цен ждать".

Эксперт объясняет, что мелкие фермеры обычно больше заботятся о своей репутации, ведь работают напрямую с покупателем. В то же время крупные производители не всегда могут контролировать качество каждого плода из-за больших объемов производства.

Как выбрать арбуз не в сезон. Фото: РБК-Украина

Поэтому лучше выбирать проверенных продавцов и не торопиться с покупкой, если есть сомнения. Однако все же лучше дождаться разгара сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда упадут цены на арбузы и дыни в Украине.