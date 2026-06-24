Більше ніякої плитки і плісняви: нова технологія робить ванну кімнату стильною та безшовною

Таке покриття має свій унікальний естетичний вигляд

Сучасну ванну кімнату можна облаштувати так, щоб назавжди забути про темні плями у кутках та постійну вологість. Замість звичної керамічної плитки можна кардинально змінюють зовнішній вигляд приміщення, але й стають ефективною зброєю у боротьбі з грибком і пліснявою.

Власник студії дизайну та ремонту "Дім в ремонті" і "Blueberry" Сергій Брухаль розповів "Телеграфу" про технологію, яка стрімко витісняє класичні оздоблювальні матеріали — безшовну ванну кімнату з рідкого акрилу або мікроцементу.

За словами експерта, виготовлення душової кабіни з мікроцементу є чудовою альтернативою традиційній плитці. Головна особливість цього підходу полягає в тому, що він дозволяє зробити "мокру зону" взагалі без жодного шва, де зазвичай з часом і заводиться грибок.

Мікроцемент у ванній кімнаті

Проте, обираючи такий варіант, варто зважити всі "за" і "проти". Візуальний ефект — це перше, на що звертають увагу. Таке покриття має свій унікальний естетичний вигляд, який повинен насамперед подобатися замовнику та вписуватися в загальну концепцію інтер'єру. Технічний підхід. Сергій Брухаль наголошує, що якщо вашою головною метою є саме безкомпромісна боротьба з грибком та пліснявою, самого лише матеріалу буде замало.

"Щоб ефективно вирішити ці питання, потрібно розпочинати з хорошої вентиляції та теплої підлоги в душовій і санвузлі. Тільки таким комплексним чином можна назавжди позбутися вогкості", — підкреслив фахівець.

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