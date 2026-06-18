Счета за электричество растут из-за холодильника: вот что можно изменить

Любой холодильник может работать экономнее

Холодильник — один из немногих бытовых приборов в доме, который работает круглосуточно, без выходных и перерывов. Именно поэтому он существенно увеличивает счета за электричество. При этом траты можно уменьшить без покупки нового устройства. Нужно лишь немного изменить свои привычки.

Как отмечает польский портал rmf.fm, повышенный расход электроэнергии связан не столько с самим холодильником, сколько с тем, как его эксплуатируют. Неправильная температура, привычка держать дверцу открытой дольше необходимого, забитые льдом стенки и переполненные полки заставляют компрессор работать интенсивнее и дольше, чем нужно.

Какая температура должна быть в холодильнике

Оптимальный диапазон температуры для камеры холодильника — от 3 до 5 °C. Этого достаточно для безопасного хранения большинства продуктов, и при этом прибор не расходует энергию впустую. Слишком низкая температура, выставленная "на всякий случай", ощутимо увеличивает счета, не давая никакой практической пользы.

Не держите дверцу открытой

Каждый раз при открытии дверцы теряется холодный воздух, который прибору затем приходится восстанавливать, затрачивая дополнительную энергию. Поэтому не стоит оставлять дверцу холодильника открытой надолго. Кроме того, необходимо периодически проверять состояние резинового уплотнителя на дверце. Если он перестал плотно прилегать, холод будет уходить постоянно.

Размораживайте регулярно

Слой льда на стенках камеры ограничивает циркуляцию воздуха внутри, и холодильнику приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданную температуру. Регулярная разморозка поможет прибору работать эффективнее и не потреблять лишнюю электроэнергию.

Несколько настроек холодильника снизят счета за электричество. Фото сгенерировано ИИ

Не перегружайте полки

Кажется логичным, что забитый продуктами холодильник работает экономнее, но это не совсем так. Если полки заставлены до отказа, холодному воздуху просто негде циркулировать, и прибору приходится компенсировать это дополнительными усилиями. Лучше хранить продукты в умеренном количестве и оставлять пространство для свободной циркуляции воздуха.

Полностью выключайте на время долгого отсутствия

Если вы уезжаете в длительный отпуск и можете заранее израсходовать или раздать скоропортящиеся продукты, есть смысл временно выключить холодильник полностью. Это поможет ощутимо сократить счет за электричество за период, когда прибор все равно никому не нужен.