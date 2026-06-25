Люди с 1950-60-х никогда не жалуются на жизнь: почему для них это важно
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Как старые стереотипы мешают им просить о помощи
Раньше в обществе из поколения в поколение передавались суеверия о том, что не стоит жаловаться на жизнь, нужно всегда быть сильным и не доставлять хлопот другим. Поэтому проявления уязвимости, тревоги или внутренней рефлексии часто расценивались как слабость или эгоизм.
Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал психолог, психотерапевт и член EATA (Европейской ассоциации транзакционного анализа) Сергей Твардиевич, объясняя, почему пожилые люди часто умалчивают свои переживания, эмоции и проблемы.
По словам специалиста, современные психологи смотрят на это совсем по-другому: способность открыто говорить о своих чувствах и делиться внутренними тревогами считается признаком сильной и автономной личности.
Кроме культурных стереотипов существует еще один важный психологический фактор, почему старшее поколение склонно держать все в себе.
"Пожилые люди или постарше держат эмоции в себе, потому что это такой защитный механизм. Они боятся проявлять свою неавтономность и держатся установки: "Я со всем справлюсь сам", несмотря на то, что уже, условно говоря, находятся на пенсии", — отмечает Сергей Твардиевич.
Таким образом, стремление самостоятельно преодолевать все жизненные трудности становится пожилым людям способом защитить собственное достоинство и независимость в глазах окружающих.
Ранее "Телеграф" писал, что психотерапевт рассказал, что на самом деле руководит поведением пожилых людей.