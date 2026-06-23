Никаких "Сонек" и "Софий": вот как еще ласково можно назвать девушку с этим именем

Носительницы этого имени отмечают свои именины несколько раз в год

Имя София остается одним из самых популярных и любимых украинцев на протяжении многих лет. Однако часто в повседневном общении мы ищем особых, теплых или современных форм, чтобы обратиться к близкому человеку, подруге или дочери.

Наставник по технике экранной речи Адам Диденко назвал 8 вариантов этого имени. Таких вы могли еще не слышно.

В частности, полное имя София в украинском вещании может иметь такие разговорные, уменьшительно-ласкательные и сокращенные формы:

Софійка та Софієнька.

Соня, Сонька та Сонюшка.

Софа та Софка.

Софі.

По данным Википедии, имя София имеет древнегреческие корни (от греческого Σοφία) и трактуется как "мудрость", "премудрость" или "ум". Особенно массовое распространение оно получило с началом христианской эпохи.

Как искусственный интеллект видит девушку с именем София

На протяжении истории это имя принадлежало многим выдающимся деятелям, меценаткам, королевам и художницам:

София Гольшанская — киевская княжна, ставшая королевой Польши;

— киевская княжна, ставшая королевой Польши; София Русова – выдающаяся украинская педагогиня и просветительница;

– выдающаяся украинская педагогиня и просветительница; София Окуневская — первая женщина-врач на территории Австро-Венгрии;

— первая женщина-врач на территории Австро-Венгрии; София Потоцкая – аристократка, в честь которой основали всемирно известный дендропарк "Софиевка" в Умани.

Носительницы этого имени отмечают свои именины несколько раз в год. Главный День ангела приходится на 17 сентября (в соответствии с новоюлианским календарем) или на 30 сентября (по юлианскому календарю). Эта дата связана с увековечением памяти святой Софии Римской и трех ее дочерей — Веры, Надежды и Любви.

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