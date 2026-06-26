Запомните раз и навсегда: какие определить нижнюю полку при покупке билетов на поезд

Для международных рейсов лучше пользоваться схемами

Часто у украинцев при покупке билета на поезд возникает вопрос: как определить, какое место в вагоне нижнее, а какое верхнее. Решить это поможет два простых правила.

Похожей ситуацией поделилась украинка в Threads. По ее словам, она так и не смогла разобраться в том, где какая полка.

"Хочу убедиться, что я все правильно поняла. Это нижние места в одном купе?" – говорится в сообщении.

Сообщение о верхних и нижних местах

Как отметили пользователи в комментариях, есть, по меньшей мере, два правила на такой случай. Первое: четные номера – всегда верхняя полка, нечетные – нижняя. Этот совет универсален и работает для всех вагонов-купе или плацкартов "Укрзализныци".

Второе правило – черточки на нумерации мест в приложении. Полоски сверху указывают на верхнее место, а черточки снизу – на нижнее. Однако эти советы не сработают, если речь идет об электричках или поездах "Интерсити", ведь у них предусмотрены только сидячие места.

Как определить верхнее или нижнее место при покупке билета на поезд

Пользователи также делились несколькими рабочими советами, в частности:

Полосочка снизу – пол, черточка сверху – потолок.

Парные номера всегда верхняя полка. Нечетные – нижняя.

Заметим, что нумерация на международные рейсы может отличаться, особенно если в купе три полки. Поэтому лучше пользоваться схемой, обычно доступной при покупке билета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка поделилась секретом, как купить билеты на поезд в пик сезона.