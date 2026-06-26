Укр

Запомните раз и навсегда: какие определить нижнюю полку при покупке билетов на поезд

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Укрзализныця Новость обновлена 26 июня 2026, 20:45
Укрзализныця. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для международных рейсов лучше пользоваться схемами

Часто у украинцев при покупке билета на поезд возникает вопрос: как определить, какое место в вагоне нижнее, а какое верхнее. Решить это поможет два простых правила.

Похожей ситуацией поделилась украинка в Threads. По ее словам, она так и не смогла разобраться в том, где какая полка.

"Хочу убедиться, что я все правильно поняла. Это нижние места в одном купе?" – говорится в сообщении.

Как определить верхнее или нижнее место при покупке билета на поезд
Сообщение о верхних и нижних местах

Как отметили пользователи в комментариях, есть, по меньшей мере, два правила на такой случай. Первое: четные номера – всегда верхняя полка, нечетные – нижняя. Этот совет универсален и работает для всех вагонов-купе или плацкартов "Укрзализныци".

Второе правило – черточки на нумерации мест в приложении. Полоски сверху указывают на верхнее место, а черточки снизу – на нижнее. Однако эти советы не сработают, если речь идет об электричках или поездах "Интерсити", ведь у них предусмотрены только сидячие места.

Как определить верхнее или нижнее место при покупке билета на поезд
Как определить верхнее или нижнее место при покупке билета на поезд

Пользователи также делились несколькими рабочими советами, в частности:

  • Полосочка снизу – пол, черточка сверху – потолок.
  • Парные номера всегда верхняя полка. Нечетные – нижняя.

Заметим, что нумерация на международные рейсы может отличаться, особенно если в купе три полки. Поэтому лучше пользоваться схемой, обычно доступной при покупке билета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка поделилась секретом, как купить билеты на поезд в пик сезона.

Теги:
#Укрзализныця #Билеты #Полки