Запамʼятайте раз і на завжди: які визначити нижню поличку при купівлі квитків на поїзд

Для міжнародних рейсів краще користуватись схемами

Досить часто в українців під час купівлі квитка на поїзд виникає питання: як визначити, яке місце у вагоні нижнє, а яке верхнє. Вирішити це допоможе два простих правила.

Схожою ситуацією поділилась українка у Threads. За її словами, вона так і не змогла розібратись в тому, де яка полиця.

"Хочу впевнитись, що я все правильно зрозуміла. Це нижні місця в одному купе?" — йдеться у повідомленні.

Допис про верхні та нижні місця

Як зазначили користувачі у коментарях, є щонайменше два правила на такий випадок. Перше: парні номера — завжди верхня полиця, непарні — нижня. Ця порада універсальна та працює для усіх вагонів-купе чи плацкарту "Укрзалізниці".

Друге правило — рисочки на нумерації місць в додатку. Рисочки зверху вказують на верхнє місце, а рисочки знизу — на нижнє. Однак ці поради не спрацюють, якщо йдеться про електрички чи поїзди "Інтерсіті", адже в них передбачені лише сидячі місця.

Як визначити верхнє чи нижнє місце під час покупки квитка на поїзд

Користувачі також ділились кількома дієвими порадами, зокрема:

Рисочка знизу — підлога, рисочка зверху — стеля.

Парні номера — завжди верхня полиця. Непарні — нижня.

Зауважимо, що нумерація на міжнародні рейси може відрізнятись, особливо якщо купе має три полиці. Тому краще користуватись схемою, яка зазвичай доступна під час покупки квитка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка поділилась секретом, як купити квитки на поїзд у пік сезону.