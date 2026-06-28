Вы это точно выбрасывали, а зря: как кольцо от жестянки из-под газированных напитков решит отсутствие гвоздей

Эта вещь разрешит бытовую проблему

После употребления газированных напитков у многих обычно остаются металлические кольца от банок, которые просто выбрасывают. Однако эти мелкие предметы могут стать основой для простых и полезных вещей в быту.

Благодаря прочности и форме их легко превратить в простую вешалку для картин или легких рамок. Об этом лайфхаке написали в "los andes 142".

Чтобы сделать такой держатель, кольцо нужно аккуратно отделить, выровнять плоскогубцами и проверить, чтобы острых краев не было. После этого крепят к задней части рамки небольшим винтом или гвоздем, размещая по центру для равномерного распределения веса.

Кольца от банок можно использовать в качестве крючка для картин. Фото: "los andes 142".

Такой способ помогает надежно повесить картину даже без специальных крючков. Важно правильно выровнять крепеж, иначе изображение может перекоситься или держаться нестабильно.

Специалисты по бытовым лайфхакам отмечают, что эта простая идея сочетает экономию, экологичность и практичность. Алюминиевые кольца не ржавеют и могут служить долго, оставаясь почти незаметными за рамкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно сделать из банок из-под соусов и консервации.