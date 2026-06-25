Не выбрасывайте "бабушкины" шкафы и стулья: их можно сделать самой дорогой деталью в доме

Дизайнеры объяснили, почему обновленная мебель может стать главным акцентом дома

Окрашенная мебель, которую еще несколько лет назад многие считали устаревшим решением, снова возвращаются в моду. Дизайнеры все чаще используют в современных интерьерах комоды, столы и стулья с цветным покрытием.

Одной из главных причин популярности такого тренда стало увлечение винтажными и антикварными вещами. Они придают комнате индивидуальность и характер, пишет real simple.

Большое количество темной деревянной мебели может сделать интерьер слишком тяжелым визуально. Поэтому крашеные поверхности помогают освежить пространство и создать интересный контраст.

Особенно актуально это решение для людей, которые получили старинную мебель в наследство. Вместо того чтобы избавляться от массивных комодов или стульев, их можно обновить с помощью краски.

Ручная работа ценится все больше

Эксперты также отмечают, что крашеная мебель привлекает внимание благодаря мастерству ее выполнения. Многие старинные изделия создавались вручную и обладают декоративными элементами, которые сегодня сложно воспроизвести массовым производством.

Особую ценность имеет мебель с естественными следами времени. Потертости, несколько слоев старой краски и легкая патина придают им уникальность. Именно этот эффект "жизни" делает такие вещи интересными рядом с современной мебелью и декором.

Один яркий предмет работает лучше десятков мелочей

Дизайнеры советуют не перегружать комнату множеством антикварных предметов. Часто достаточно одного окрашенного комода или шкафа, чтобы создать выразительный акцент.

Чтобы мебель выглядела современно, ее рекомендуют сочетать с однотонными стенами, лаконичным текстилем и простыми формами. Такой контраст позволяет старинному предмету привлекать внимание, не делая интерьер слишком "бабушкиным".

Не только красиво, но и практично

Кроме эстетики, окрашенная мебель имеет еще одно преимущество – она менее прихотлива в повседневном использовании. На поверхностях с декоративными потертостями или узорами мелкие царапины и следы эксплуатации заметны гораздо меньше, чем на новом массиве дерева.

Именно поэтому такую мебель часто выбирают для детских комнат и домов, где живут большие семьи. Они сочетают стильный вид с практичностью и могут годами сохранять привлекательный внешний вид.

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