Не выбрасывайте старые баклажки. Что можно сделать из ненужных бутылок (видео)

Даже обычный мусор может принести пользу

Украинец удивил сеть, как строит дом в Карпатах. Ведь основным материалом стали баклажки и мусор.

Видео с процессом создания жилья уже завирусилось в Тик Ток. По словам автора, он призывает всех желающих приобщиться к его эксперименту.

Для создания зданий мужчина использует баклажки, которые ему присылают буквально со всей Украины. Предварительно их заполняют мусором, чтобы бутылки хорошо держали форму. Украинец говорит, что этот эксперимент должен показать, что даже мусор, который трудно перерабатывать на вторичное сырье, может принести пользу.

"Многие думали, что я не в своем уме. Но это интересный эксперимент", — говорит автор.

Идея мужчины действительно выглядит довольно интересно, ведь он заранее готовит фундамент из камней. Однако для стен использует бутылки с мусором, которые замазываются глиной. Таким образом появляется сооружение, в котором буквально замурован мусор. Конечно, повторять этот эксперимент в полном масштабе без образования и опыта — рискованно. Но из бутылок вполне можно построить небольшой забор или ограждение.

В комментариях пользователи восхищаются изобретательностью украинца и говорят, что охотно приобщились бы к эксперименту. Люди пишут:

А ведь глина быстро отпадет от пластиковых бутылок.

Блин, это так классно выглядит. Супер атмосфера, единение с природой, еще и с участием в эксперименте, просто вау.

Какие же вы крутые. Привет из Харькова! Вдохновение вам!

Как это круто. Вы молодцы.

Мощно.

Очень крутая идея, обошли систему по переработке, жаль, что из-за работы не могу приехать. Вы невероятны.

Очень интересная идея.

Интересно и не привычно.

Класс, вы молодцы!

Я бы хотел научиться так делать дом.

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