Ви це точно викидали, а дарма: як кільце від бляшанки з-під газованих напоїв вирішить відсутність цвяхів

Ця річ розв'яже побутову проблему

Після вживання газованих напоїв у багатьох зазвичай залишаються металеві кільця від бляшанок, які просто викидають. Однак ці дрібні елементи можуть стати основою для простих і корисних речей у побуті.

Завдяки міцності та формі їх легко перетворити на просту вішалку для картин або легких рамок. Про цей лайфхак написали в "los andes 142".

Щоб зробити такий тримач, кільце потрібно акуратно відокремити, вирівняти плоскогубцями та перевірити, щоб не було гострих країв. Після цього його кріплять до задньої частини рамки невеликим гвинтом або цвяхом, розміщуючи по центру для рівномірного розподілу ваги.

Кільця від банок можна використати як гачок для картин. Фото: "los andes 142".

Такий спосіб допомагає надійно повісити картину навіть без спеціальних гачків. Важливо правильно вирівняти кріплення, інакше зображення може перекоситися або триматися нестабільно.

Фахівці з побутових лайфхаків зазначають, що ця проста ідея поєднує економію, екологічність і практичність. Алюмінієві кільця не іржавіють і можуть служити довго, залишаючись майже непомітними за рамкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна зробити зі банок з-під соусів та консервації.