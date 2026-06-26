Как охладить квартиру без кондиционера: "пещерный" метод снизит температуру на несколько градусов

"Метод пещеры" не заменит кондиционер полностью, но поможет создать прохладу

В жару дома и квартиры сильно нагреваются. От этого особенно страдают люди, чьи комнаты выходят на солнечную сторону, а кондиционера в помещении нет. На самом деле охладить квартиру можно с помощью подручных средств.

К примеру, польское издание Super Express советует охлаждать помещение "методом пещеры".

Что усиливает жару в комнатах

Главный враг прохлады в доме не воздух с улицы, а солнечный свет, который проникает через окна. Стекло пропускает солнечные лучи, они нагревают стены, пол, мебель, и помещение постепенно превращается в подобие теплицы. Именно поэтому открытые днем окна и шторы, которые многие держат раздвинутыми "для света", на деле работают как усилитель жары.

Ситуацию усугубляют широко открытые для сквозняка окна. Зачастую вместо прохлады в комнату заходит еще более горячий воздух с улицы. Кроме того, крупная бытовая техника за день работы способна поднять температуру в помещении на несколько градусов, что в жару особенно ощутимо.

В чем суть "метода пещеры"

Идея состоит в том, чтобы максимально заблокировать доступ солнечного света и тепла в помещение. Комнату нужно превратить в подобие прохладной пещеры — темной и закрытой от прямых лучей.

Закройте окна плотными темными тканями. Обычных штор часто недостаточно. Стоит дополнительно повесить на окна одеяла, плотные покрывала или темные полотенца. Чем меньше света проходит сквозь ткань, тем лучше эффект.

Влажные полотенца на подоконниках. Если развесить или разложить влажные полотенца на окнах, эффект охлаждения усиливается за счет испарения воды. Это снижает температуру воздуха в комнате на несколько градусов.

В жару окна лучше закрывать темными тканями. Фото сгенерировано ИИ

Закройте двери в комнаты, которые не используете. Это не даст теплому воздуху из других помещений смешиваться с прохладным воздухом в комнате, где вы находитесь.

Уберите лишнюю электронику. В жаркие дни старайтесь не держать включенными телевизор, компьютер или другие устройства дольше необходимого. Каждый прибор выделяет тепло, которое в небольшом помещении ощущается особенно сильно.

Используйте вентилятор правильно. Не направляйте его прямо на себя на долгое время — это сушит слизистые и может вызвать раздражение. Лучше расположить вентилятор так, чтобы он гонял воздух по комнате, создавая циркуляцию, а не дул точечно на одного человека.

Не открывайте окна днем в надежде на ветерок. В самые жаркие часы лучше держать окна и плотные занавески закрытыми, а проветривать рано утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже, чем в квартире.