Ошибка №1 во время жары: почему лучше не пить холодную воду

То, что кажется спасением в жару, может заставить организм перегреваться

В жаркие дни многие пытаются охладиться с помощью воды из холодильника. Однако такое решение не всегда работает так, как мы ожидаем.

Некоторые привычки, которые кажутся спасительными в жару, действительно дают лишь кратковременный эффект. Одной из самых распространенных ошибок есть употребление ледяной воды сразу после пребывания на солнце, как написали в "750g".

Хотя это дает кратковременное чувство прохлады, затем организму приходится выравнивать температуру жидкости до привычного уровня. В результате эффект быстро проходит, и ощущение прохлады исчезает.

Холодная вода со льдом. Фото: pixabay

Специалисты советуют в жаркую погоду пить воду комнатной температуры или слегка охлажденную. Такой подход помогает поддерживать водный баланс без дополнительной нагрузки на организм. Также следует избегать резких перепадов температур, особенно после продолжительного пребывания на солнце.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о необычном индийском методе охлаждения домов с помощью глиняных горшков на крыше. С этим советом можно забыть о наиболее распространенном способе охлаждения — кондиционерах.