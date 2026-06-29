Помилка №1 під час спеки: чому краще не пити холодну воду

Те, що здається порятунком у спеку, може змусити організм перегріватися

У спекотні дні багато людей намагаються охолодитися за допомогою води з холодильника. Однак таке рішення не завжди працює так, як ми очікуємо.

Деякі звички, які здаються рятівними у спеку, насправді дають лише короткочасний ефект. Однією з найпоширеніших помилок є вживання крижаної води одразу після перебування на сонці, як написали в "750g".

Хоча це дає короткочасне відчуття прохолоди, потім організму доводиться "вирівнювати" температуру рідини до звичного рівня. У результаті ефект швидко минає, і відчуття прохолоди зникає.

Холодна вода з льодом. Фото: pixabay

Фахівці радять у спекотну погоду пити воду кімнатної температури або злегка охолоджену. Такий підхід допомагає підтримувати водний баланс без додаткового навантаження на організм. Також варто уникати різких перепадів температур, особливо після тривалого перебування на сонці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про незвичний індійський метод охолодження будинків за допомогою глиняних горщиків на даху. Завдяки цій пораді можна забути про найпоширеніший спосіб охолодження — кондиціонери.