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Забудьте о кондиционере: бюджетное устройство спасет в жару, но есть важный нюанс

Автор
Юлия Закирова
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Автор
Достойная замена вентилятора
Достойная замена вентилятора. Фото Телеграф

Компактный охладитель воздуха не требует больших затрат

Во время аномальной летней жары не все готовы тратиться на кондиционер. Альтернативой может стать компактный испарительный воздухоохладитель. Устройство обещает сделать пребывание у рабочего стола или кровати более комфортным, хотя полностью заменить кондиционер он не способен.

Речь идет о настольном миниохладителе, который работает от USB и использует не хладагент, а обычную холодную воду, об этом пишет Pleine Vie.

Его принцип работы базируется на испарении: вентилятор пропускает теплый воздух через увлажненный фильтр, в результате чего на выходе он становится немного прохладнее. Впрочем, эксперты отмечают, что не стоит ожидать эффекта, как от кондиционера.

Экономный способ охладить комнату

Такой прибор не охлаждает всю комнату, а создает локальную зону комфорта. При правильном использовании он может снизить ощутимую температуру примерно на 2–3 градуса, но только рядом с человеком.

Чтобы получить максимальный эффект, рекомендуют наливать в резервуар очень холодную воду, добавлять кубики льда или аккумуляторы холода, а само устройство ставить не дальше чем в двух метрах от себя. Также важно не использовать его в полностью закрытом помещении.

Еще одним преимуществом такого охладителя является его экономность. Он потребляет всего несколько ватт электроэнергии, что значительно меньше, чем мобильные кондиционеры.

Напомним, как раньше рассказывал "Телеграф", жара — не хуже всего: эксперт рассказал, вернутся ли графики отключений.

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#Жара #Кондиционер #Охладители