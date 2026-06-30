"Бывшая прилипла". Мужчина с любимцем развеселил сеть (видео)

В сети уже спорят из-за вида "животного"

В Хмельницке заметили довольно странный курьез во время сильной жары. Ведь по улицам ходил мужчина с огромным питоном на шее.

Соответствующее видео было опубликовано местными каналами. Отмечается, что мужчину с пресмыкающимся увидели днем 29 июня.

"Мужчина охлаждается от жары питоном на шее в Хмельницком", — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина с огромным питоном гуляет по улицам города под палящим солнцем. При этом пресмыкающиеся ведет себя довольно спокойно и лежит на плечах хозяина.

В комментариях пользователи уже начали шутить о бывших и любовницах. Однако кто-то подчеркнул, что незнакомец носит на шее удава, а не питона. Люди писали:

Снова бывшая прицепилась.

Да нет, любовница спаса не дает.

Это удав, а не питон…

Для справки

Удав — это род крупных неядовитых хищных змей, распространенных преимущественно в тропиках. Они известны своим способом охоты: хватают жертву зубами, обвивают ее кольцами тела и душат, после чего проглатывают целиком.

Удав

Питоны – это род крупных неядовитых змей, принадлежащих к семейству питонов. Они являются одними из самых больших змей в мире, некоторые виды выпростают до 10 метров в длину и весят более 100 кг.

Питон

Основная разница между питоном и удавом заключается в способе размножения, строении скелета, географии и анатомии. Хотя обе змеи неядовиты и убивают жертву удушением, они принадлежат к разным семьям.

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