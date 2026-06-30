"Колишня прилипла". Чоловік з улюбленцем розвеселив мережу (відео)

У мережі вже сперечаються через вид "тваринки"

У Хмельницьку помітили досить дивний курйоз під час сильної спеки. Адже вулицями ходив чоловік з величезним пітоном на шиї.

Відповідне відео опублікували місцеві канали. Зазначається, що чоловіка з плазуном побачили вдень 29 червня.

"Чоловік охолоджується від спеки пітоном на шиї у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловік з величезним пітоном гуляє вулицями міста під палючим сонцем. При цьому плазун поводиться досить спокійно та лежить на плечах господаря.

У коментарях користувачі вже почали жартувати про колишніх та коханок. Однак хтось наголосив, що незнайомиць носить на шиї удава, а не пітона. Люди писали:

Знову колишня причепилась.

Та ні, то коханка спасу не дає.

Це удав, а не пітон …

Для довідки

Удав — це рід великих неотруйних хижих змій із родини удавових, поширених переважно в тропіках. Вони відомі своїм способом полювання: хапають жертву зубами, обвивають її кільцями тіла і душать, після чого ковтають цілком.

Удав

Пітони — це рід великих неотруйних змій, які належать до родини пітонів. Вони є одними з найбільших змій у світі, деякі види яких виростають до 10 метрів завдовжки і важать понад 100 кг.

Пітон

Основна різниця між пітоном та удавом полягає в способі розмноження, будові скелета, географії проживання та анатомії. Хоча обидві змії неотруйні та вбивають жертву задушенням, вони належать до різних родин.

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