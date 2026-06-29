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Не стоит выбрасывать старый мяч: как он может организовывать пространство в доме

Автор
Марина Бондаренко
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Где повторно использовать старую детскую игрушку
Где повторно использовать старую детскую игрушку. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пять креативных решений для дома

Старые футбольные мячи после повреждений обычно просто выбрасывают. На самом деле они могут получить вторую жизнь благодаря крепкому материалу и удобной форме.

Из них легко сделать полезные вещи для дома или сада. Такие изделия могут стать оригинальным элементом декора, как написали в "los andes 142".

Один из самых популярных вариантов – сделать из мяча подвесной горшок. Достаточно разрезать его пополам и высадить небольшие растения или суккуленты. Такая композиция хорошо смотрится на балконе или террасе.

Еще одна идея – использовать нижнюю часть как небольшую миску для мелочей. В ней удобно хранить ключи, монеты или пульт, а сам предмет придает оригинальность интерьеру.

Также из поврежденного мяча можно сделать простой скворечник или небольшое укрытие для птиц в саду. Достаточно проделать отверстия и подвесить его на веревке.

В детской комнате мяч может стать органайзером для игрушек или спортивных принадлежностей, а в зонах отдыха — декоративным элементом, подчеркивающим спортивный стиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно сделать из ненужных бутылок.

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#Мусор #Мяч #Декор #Лайфхак