Не стоит выбрасывать старый мяч: как он может организовывать пространство в доме

Пять креативных решений для дома

Старые футбольные мячи после повреждений обычно просто выбрасывают. На самом деле они могут получить вторую жизнь благодаря крепкому материалу и удобной форме.

Из них легко сделать полезные вещи для дома или сада. Такие изделия могут стать оригинальным элементом декора, как написали в "los andes 142".

Один из самых популярных вариантов – сделать из мяча подвесной горшок. Достаточно разрезать его пополам и высадить небольшие растения или суккуленты. Такая композиция хорошо смотрится на балконе или террасе.

Еще одна идея – использовать нижнюю часть как небольшую миску для мелочей. В ней удобно хранить ключи, монеты или пульт, а сам предмет придает оригинальность интерьеру.

Также из поврежденного мяча можно сделать простой скворечник или небольшое укрытие для птиц в саду. Достаточно проделать отверстия и подвесить его на веревке.

В детской комнате мяч может стать органайзером для игрушек или спортивных принадлежностей, а в зонах отдыха — декоративным элементом, подчеркивающим спортивный стиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно сделать из ненужных бутылок.