Ваша сумка-холодильник не работает? Какая ошибка приводит к нагреву продуктов

Правильное расположение аккумуляторов холода поможет дольше сохранить пищу и напитки

Пикники, поездки на пляж или дальние путешествия во время "африканской" жары трудно представить без сумки-холодильника. Впрочем, многие совершают ошибку, которая может значительно ускорить нагрев продуктов внутри.

Подробнее о том, как пользоваться этим девайсом правильно, рассказал портал 750g.

Распространенное заблуждение заключается в том, чтобы класть аккумуляторы холода или бутылки со льдом только на дно сумки. На первый взгляд, это кажется логичным, но на самом деле такое решение не обеспечивает равномерного охлаждения.

Холодный воздух тяжелее теплого и естественно опускается вниз. Если холод находится только под продуктами, верхняя часть сумки быстрее нагревается, а пища, расположенная сверху, теряет прохладу гораздо раньше.

Продукты будут оставаться свежими

Эксперты советуют размещать аккумуляторы холода сверху. Именно так холодный воздух будет постепенно опускаться вниз и равномернее охлаждать все содержимое сумки.

Еще лучший результат можно получить, если сразу использовать несколько аккумуляторов холода. Их рекомендуют разложить сверху, по бокам и, по возможности, снизу. Это обеспечит равномерное охлаждение и поможет поддерживать низкую температуру внутри.

Также важно не открывать сумку без надобности. Каждое открытие впускает внутрь теплый воздух, поэтому температура быстро повышается. Если заранее продумать, какие продукты понадобятся первыми, можно реже открывать сумку и подольше сохранить ее содержимое холодным.

Кроме этого, перед поездкой желательно охладить сами продукты и напитки в холодильнике. Если класть в сумку холодную пищу, аккумуляторам холода не придется тратить энергию на ее охлаждение, а запас прохлады сохранится значительно дольше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о греческом способе охладить комнату без кондиционера.