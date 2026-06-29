Когда дома как в сауне: греческий способ охладить комнату без кондиционера

Такой способ не заменит кондиционер полностью, но способен заметно облегчить жизнь в жаркие дни

Когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, квартира превращается в настоящую сауну, особенно в городе, где бетон и асфальт удерживают тепло намного дольше, чем где-нибудь за городом. Кондиционеры в такой ситуации кажутся единственным спасением, но они есть не в каждой квартире.

Портал Baden24 утверждает, что в Греции используют лайфхак с бутылкой воды, чтобы снизить температуру в комнатах без кондиционера.

В чем суть "метода с бутылками"

Одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80 процентов обычной водой и замораживают. Замороженные бутылки превращаются в пассивные охлаждающие элементы. Если разместить такую ледяную бутылку перед вентилятором или сразу за ним, воздух начинает обтекать ее холодную поверхность, и температура в непосредственной близости от вентилятора может опуститься на один-два градуса.

Что важно учесть

Используйте именно пластиковые бутылки. Стеклянная тара при замерзании воды может лопнуть, поэтому для метода подходят только пластиковые бутылки.

Не наливайте воду до самого горлышка. Вода при замерзании расширяется, поэтому 80 процентов объема — это максимум, который позволит бутылке не повредиться в морозилке.

Размещайте бутылку правильно относительно вентилятора. Эффект охлаждения чувствуется именно тогда, когда воздух от вентилятора проходит вдоль ледяной поверхности бутылки, а не просто обдувает ее издалека.

Используйте сразу несколько бутылок. Одна замороженная бутылка дает скромный эффект, а несколько таких бутылок, расставленных рядом с вентилятором по очереди, способны заметнее снизить температуру в комнате на протяжении более долгого времени.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно использовать вентилятор, чтобы спастись от жары.