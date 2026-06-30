Вместо мусорки — в дело: как втулки от туалетной бумаги помогут навести порядок в доме

Они могут пригодиться даже для сада

Большинство людей без сомнений выбрасывают картонные рулоны от туалетной бумаги после использования. Однако эти простые трубки могут пригодиться в быту и помочь решить несколько ежедневных задач без лишних затрат.

Благодаря прочности и экологичности картонные рулоны можно легко использовать для организации пространства, садоводства и других полезных бытовых нужд, одновременно уменьшая количество отходов. Об этих советах написали в "los andes 142".

4 практические идеи для дома и сада

Органайзер для кабелей

Одна из самых удобных идей – использовать рулоны для хранения проводов. Достаточно аккуратно свернуть кабель и поместить его внутрь картонной трубки. Так зарядные устройства, наушники и другие провода не будут путаться друг с другом.

Минигоршки для рассады

Картонные трубки отлично подходят для выращивания семян. На одном конце нужно сделать несколько надрезов и сложить их, образовав дно. После этого трубку заполняют землей и высевают семена. Когда растение подрастет, его можно высадить в почву вместе с картоном, который со временем естественно разложится.

Держатель для упаковочной бумаги

Рулоны подарочной бумаги часто раскручиваются при хранении. Решить эту проблему поможет обычная картонная трубка. Ее нужно разрезать вдоль и надеть на рулон бумаги. Такой фиксатор поможет сберечь аккуратный вид и защитит бумагу от заломов.

Простая кормушка для птиц

Из рулона также можно быстро сделать небольшую кормушку. Для этого картон нужно смазать арахисовой пастой, обвалять в зерне или специальном корме для птиц и протащить через центр веревки.

Что можно сделать из картонных рулонов. Фото: "Телеграфа", сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где могут пригодиться старые губки.