Замість смітника — у справу: як втулки від туалетного паперу допоможуть навести лад у домі

Вони можуть знадобитись навіть для саду

Більшість людей без вагань викидають картонні рулони від туалетного паперу після використання. Проте ці прості трубки можуть стати у пригоді в побуті та допомогти вирішити кілька щоденних завдань без зайвих витрат.

Завдяки міцності та екологічності, картонні рулони можна легко використати для організації простору, садівництва та інших корисних побутових потреб, водночас зменшуючи кількість відходів. Про ці поради написали в "los andes 142".

4 практичні ідеї для дому та саду

Органайзер для кабелів

Одна з найзручніших ідей — використовувати рулони для зберігання проводів. Достатньо акуратно скрутити кабель і помістити його всередину картонної трубки. Так зарядні пристрої, навушники та інші дроти не будуть плутатися між собою.

Мінігорщики для розсади

Картонні трубки чудово підходять для вирощування насіння. На одному кінці потрібно зробити кілька надрізів і скласти їх, утворивши дно. Після цього трубку заповнюють землею та висівають насіння. Коли рослина підросте, її можна висадити в ґрунт разом із картоном, який з часом природно розкладеться.

Тримач для пакувального паперу

Рулони подарункового паперу часто розкручуються під час зберігання. Розв'язати цю проблему допоможе звичайна картонна трубка. Її потрібно розрізати вздовж і надіти на рулон паперу. Такий фіксатор допоможе зберегти акуратний вигляд і захистить папір від заломів.

Проста годівничка для птахів

З рулону також можна швидко зробити невелику годівничку. Для цього картон потрібно змастити арахісовою пастою, обваляти в зерні або спеціальному кормі для птахів і протягнути через центр мотузку.

Що можна зробити зі картонних рулонів. Фото: "Телеграфа", згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можуть стати в пригоді старі губки.