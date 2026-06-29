Укр

Не выбрасывайте старые губки: как этот предмет поможет навсегда забыть о вони из мусорника

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Есть три преимущества этого метода со старыми принадлежностями для мытья посуды Новость обновлена 29 июня 2026, 18:10
Есть три преимущества этого метода со старыми принадлежностями для мытья посуды. Фото Коллаж "Телеграф"

Простой, дешевый и эффективный лайфхак, о котором мало кто знает, поможет сохранить кухню в чистоте и свежести

С наступлением летнего зноя каждая хозяйка сталкивается с неприятной проблемой — мусорное ведро на кухне начинает выделять ужасный запах гораздо быстрее обычного. Однако решить эту проблему можно с помощью обычной кухонной губки.

Об этом пишет losandes. Там рассказали, в чем секрет метода.

Главная причина невыносимого вони летом — это жидкость, которая пропитывается сквозь мусорные пакеты или капает из влажных упаковок и остатков пищи на самое дно ведра.

Они в квартире

Кухонная губка обладает необычайными абсорбирующими свойствами. Если положить ее на дно контейнера, она будет работать как "губка-спасатель":

  • Будет впитывать всю лишнюю влагу, не позволяя жидкости накапливаться и растекаться.
  • Уменьшит размножение бактерий, поскольку именно во влажной среде они развиваются быстрее всего и провоцируют вонь.
  • Удлините чистоту самого ведра, избавляя вас от необходимости каждый раз его отмывать.
Кухонная губка

Как правильно использовать губку для борьбы с запахом

Чтобы трюк сработал на все сто процентов, следуйте простой инструкции:

  1. Подготовьте губку: Возьмите чистую и полностью сухую губку. Можно использовать старую, но перед этим ее нужно хорошо вымыть и тщательно высушить. На нем не должно быть остатков моющих средств.
  2. Размещение: Положите сухую губку на самое дно пустого мусорного ведра, а сверху, как обычно, застелите мусорный пакет.
  3. Чтобы не просто собирать влагу, но и нейтрализовать запахи, капните на губку несколько капель обычного уксуса или лимонного сока перед тем, как положить ее в ведро. Это создаст дополнительный защитный барьер против неприятных ароматов.
  4. Регулярная замена: Менять или стирать и сушить такую губку нужно примерно раз в неделю.
Кухонная губка, как пользоваться и избавиться от запахов

Главные ошибки, которые сведут усилия к нулю

Эксперты предупреждают: ни в коем случае не кладите на дно ведра уже мокрую губку – это лишь ускорит появление плесени и неприятного запаха. Также не стоит оставлять ее внутри дольше недели, ведь ее задача — впитывать влагу, а не накапливать грязь месяцами. Кроме того, губку нужно класть под пакет, а не бросать внутрь него.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать так, чтобы помидоры росли быстрее.