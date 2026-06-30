Желтое масло – не всегда лучше: эксперт объяснил, от чего зависит цвет

Насыщенный оттенок сливочного масла не всегда свидетельствует о его качестве

Многие покупатели считают, что чем желтее сливочное масло, тем оно натуральнее и вкуснее. На самом деле, это распространенный миф.

Цвет масла в первую очередь зависит от сезона производства и особенностей молока. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По словам эксперта, самым желтым обычно является масло, изготовленное летом. Это связано с тем, что коровы потребляют свежую зеленую траву, богатую каротином — природный провитамин А.

"Более ароматное будет масло, которое производится летом, и оно будет желтее, потому что больше витамина каротина", — отметил Вадим Чагаровский.

Качественный продукт может иметь разные оттенки

Зимой же молоко содержит меньше каротина. Из-за этого сливочное масло становится светлее или почти белым, хотя это не означает, что его качество ниже.

"Зимой, когда молоко от коров доится, нет солнца, нет этого витамина каротина в том количестве, которое есть летом, поэтому оно будет более белое", — пояснил специалист.

Эксперт также обратил внимание, что некоторые производители могут добавлять к маслу каротин, чтобы сделать его цвет более насыщенным. Это разрешенная пищевая добавка природного происхождения, не ухудшающая свойства продукта.

"Это натурально, абсолютно разрешено и не помешает качеству масла. Это больше рассчитано на потребителя", — сказал Чагаровский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на что действительно указывает ДСТУ на мороженом.