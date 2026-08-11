На что хватит "Пакунку школяра": украинка вызвала споры своими покупками

Женщина показала, на что потратила государственную помощь

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Украинка пожаловалась, что на "Пакунок школяра" много не купишь. Почти всю сумму она потратила на канцтовары.

Соответствующее фото интернет-пользовательница Стефани Парфенко опубликовала в Threads.

На 4100 грн женщина смогла купить только канцтовары: тетради, обложки, цветную бумагу, ручки, карандаши, фломастеры, два вида красок, пластилин, цветные мелки, папки, клей, ножницы и резинки.

"Получила "Пакунок школяра". Думала, вот сейчас скуплюсь… Вашему вниманию – 4100 грн", – говорится в посте.

Мнения комментаторов на этот счет разделились. Кто-то поддержал автора публикации и выложил фото ребенка с рюкзаком и канцтоварами с надписью:

"Вот здесь 6700 с учетом, что у меня была скидка в магазине на ФОП. Очень вас понимаю".

Другие украинки наоборот удивились таким расходам:

– Я не знаю, где вы такое дорогое все покупаете. У меня даже с рюкзаком такая сумма не выходит. Этот год 2 класс, то уложились в 500 грн.

– Ну, есть гораздо дешевле и тоже хорошего качества канцтовары, а вы брали Kite, что же вы хотели.

– Только я скупилась на 1000? Это канцелярия. Я не понимаю, откуда у людей суммы 2500+. И это я еще с запасом брала ручки, резинки (все мелочи).

По итогам автор сообщения поняла, что могла потратить гораздо меньше денег.

"Поняла, что с "Пакунком школяра" можно было экономнее скупиться, но имеем что имеем. Зато на Temu у меня очень бюджетные покупки. Все, что на фото — 800 грн", — написала она.

В эту сумму ей обошлись рюкзак, пенал, две сумочки и заколки для волос.

Напомним, "Пакунок школяра" — государственная программа, которая предусматривает единовременную выплату 5000 грн на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Средства предназначены для приобретения школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

Стоит отметить, что эти деньги нельзя потратить где угодно. Оплата производится только в торговых точках, отвечающих условиям программы. Сейчас это магазины с определенными MCC-кодами: детская одежда, одежда для всей семьи, обувь, канцелярия, книжные магазины и продавцы книг/периодики.

То есть условный супермаркет может продавать тетради и рюкзаки, но это еще не означает, что именно там картой "Пакунок школяра" удастся рассчитаться: значение имеет категория торговой точки/MCC. Например, на Temu эта карта точно не будет работать.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года изменились детские социальные выплаты для родителей. Так, после рождения ребенка семья может получить денежную помощь в 50 тысяч грн и не только.