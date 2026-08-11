В Украине предлагают ввести наказание за скандальные кадры с ТЦК

Что хотят сделать с авторами таких видео

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На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию №41/010580-26 с требованием ввести строгие ограничения и наказания за распространение манипулятивных и постановочных видео о мобилизационных процессах, а также деятельность ТЦК и СП в социальных сетях.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к правительству. Сбор подписей по инициативе начался 11 августа 2026 года.

Чтобы документ официально рассмотрело правительство Украины, он должен собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 92 дня.

"Вырванные из контекста видео для ИПСО и хайпа": как аргументируют требование?

Автор обращения Сергей Ковалевич отмечает, что в социальных сетях (TikTok, Telegram, Instagram и т.д.) массово распространяются вырванные из контекста или смонтированные ролики о действиях представителей ТЦК и СП и силовых структур. По его мнению, это часто делается ради монетизации, просмотров и подписчиков, но одновременно подыгрывает враждебным ИПСО и расшатывает ситуацию в стране.

В петиции предлагается установить четкую границу между легитимной фиксацией нарушений прав граждан и умышленными провокациями должностных лиц.

"Вырванные из контекста или постановочные видеоматериалы активно используются враждебными структурами для дискредитации Сил обороны Украины. Отдельные владельцы аккаунтов сознательно провоцируют конфликты с должностными лицами ради роста охватов. Предоставление эмоционального и необъективного контента вредит общественному порядку и процессам национальной безопасности", — отмечается в тексте.

Чего требуют от Кабмина?

Инициатор призывает правительство принять следующие решения:

Законодательная ответственность: установить наказание за распространение манипулятивных видеоматериалов, направленных на дискредитацию мер по обеспечению обороноспособности Украины.

Блокировка аккаунтов: разработать официальный механизм сотрудничества с администрациями соцсетей для оперативного бана профилей и каналов, систематически выкладывающих провокационный контент.

Требование целостности видео: ввести норму, согласно которой обнародование видеозаписей действий должностных лиц должно происходить исключительно без фрагментарного монтажа, искажающего реальный ход событий.

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета министров Украины.

Замечание: Создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в нем идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Напомним, в Украине предлагают ввести отдельную форму для работников ТЦК и СП, чтобы они четко отличались от военных, защищающих Украину на фронте. "Телеграф" показал, как она может выглядеть.