Отрава под кожей: почему нельзя покупать такую скумбрию даже со скидкой
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Не спешите класть в корзину эту рыбу
На прилавках магазинов иногда можно увидеть скумбрию с характерными желтыми пятнами под кожей. Такой дефект может свидетельствовать не об особенностях жира, а о процессах окисления, которые делают рыбу опасной для употребления.
В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила, что означает такое пожелтение, почему оно возникает и какие продукты образуются в рыбе во время этого процесса.
Что означают желтые пятна на скумбрии
По словам Елены Сидоренко, пожелтение, которое проступает под кожей скумбрии, не стоит путать с обычным рыбьим жиром. Речь идет о дефекте, связанном с окислением жира.
"Это не имеет никакого отношения к жиру, это просто уже идет окисление или ржавление", — объяснила эксперт в комментарии "Телеграфу".
Чем опасно "ржавление"
Проблема заключается не только в том, что рыба теряет свой нормальный вид. По словам Сидоренко, во время окисления образуются продукты, которые могут быть токсичными.
"Микробиологический дефект называется "ржавлением" из-за характерного цвета, потому что на самом деле это окисление бактериями жира. И эти продукты окисления уже являются токсичными", — отметила она.
Поэтому характерные желтые пятна под кожей — это не тот случай, когда стоит покупать продукт из-за привлекательной скидки.
От океана до прилавка: как скумбрия попадает в магазины
Скумбрию, которую продают в Украине, преимущественно импортируют из стран, имеющих доступ к районам промышленного вылова в Атлантическом океане. После вылова рыбу сортируют, охлаждают или замораживают, а затем направляют на перерабатывающие предприятия.
В зависимости от вида продукции скумбрия может поступать в Украину целой замороженной тушкой, потрошеной, в виде филе или уже копченой либо соленой.
Между выловом и попаданием рыбы на прилавок может пройти значительное время. Именно поэтому для качества продукта критически важны температура хранения, транспортировка и соблюдение холодовой цепи.
На упаковке замороженной скумбрии стоит проверить:
- страну происхождения;
- район вылова — его обычно обозначают кодом FAO;
- дату вылова или производства, если она указана;
- дату заморозки и конечный срок годности;
- условия хранения;
- информацию о производителе или импортере.
Сама по себе замороженная скумбрия не означает, что рыба некачественная. Гораздо важнее, где ее выловили, как быстро после вылова заморозили и не нарушались ли условия хранения во время транспортировки.
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