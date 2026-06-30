Жовте масло — не завжди краще: експерт пояснив, від чого залежить колір

Насичений відтінок вершкового масла не завжди свідчить про його якість

Багато покупців вважають, що чим жовтіше вершкове масло, тим воно натуральніше та смачніше. Насправді це поширений міф.

Колір масла насамперед залежить від сезону виробництва та особливостей молока. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

За словами експерта, найжовтішим зазвичай є масло, виготовлене влітку. Це пов'язано з тим, що корови споживають свіжу зелену траву, багату на каротин — природний провітамін А.

"Більш ароматичне буде масло, яке виробляється влітку, воно і буде жовте, тому що більше вітаміну каротину", — зазначив Вадим Чагаровський.

Якісний продукт може мати різні відтінки

Натомість узимку молоко містить менше каротину. Через це вершкове масло стає світлішим або майже білим, хоча це не означає, що його якість нижча.

"Взимку, коли молоко від корів доїться, немає сонця, немає цього вітаміну каротину в тій кількості, яка є влітку, тому воно буде більш біле", — пояснив фахівець.

Експерт також звернув увагу, що деякі виробники можуть додавати до масла каротин, щоб зробити його колір більш насиченим. Це дозволена харчова добавка природного походження, яка не погіршує властивостей продукту.

"Це натурально, абсолютно дозволено і не завадить якості масла. Це більше розраховано на споживача", — сказав Чагаровський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що насправді вказує ДСТУ на морозиві.