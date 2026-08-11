Мыть под краном бесполезно: как убрать запах с крышек для консервации

Способы подходят даже для самых стойких ароматов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие используют банки и крышки для консервации годами. Саму банку помыть легко, а вот крышки зачастую надолго сохраняют запах.

Резьба и внутренняя поверхность металлической крышки имеют рельефную структуру, в которой легко задерживаются микрочастицы продукта и его аромат. Обычного мытья под краном часто недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать запах, особенно если банка хранила что-то с сильным ароматом.

Несколько простых способов справиться с неприятным запахом крышек привело немецкое издание Utopia.de. Все они основаны на продуктах, которые почти наверняка уже есть на любой кухне.

Как отмыть крышки от неприятного запаха

Прежде всего можно попробовать средство для мытья посуды. Его нужно нанести на крышку и оставить на ночь. Утром достаточно промыть крышку чистой водой, чтобы запах полностью исчез.

Использованная кофейная гуща отлично поглощает посторонние запахи. Посыпьте ею внутреннюю сторону крышки, оставьте на ночь и промойте водой на следующий день. Такой способ хорош еще и тем, что это натуральное средство для мытья.

Фото сгенерировано ИИ

Избавиться от неприятного запаха на крышках поможет и уксус. Необходимо смешать в миске 50 мл воды и 50 мл уксуса, погрузить в раствор крышки и оставить на ночь. Утром промыть крышки чистой водой.

Также удалить неприятный запах поможет сода. Ее нужно смешать со столовой ложкой воды, чтобы образовалась густая паста. Полученное средство нужно нанести на внутреннюю сторону крышки и смыть водой спустя несколько часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро стерилизовать банки перед консервацией без кастрюли и воды.