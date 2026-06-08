Работа в "АТБ" и "Сильпо" стала выгоднее: где кассирам платят более 40 тысяч гривен

Фактический доход может изменяться благодаря системе премирования и дополнительным выплатам

Украинские супермаркеты продолжают активно набирать персонал, а уровень зарплат в некоторых городах уже превышает 40 тысяч гривен в месяц. Больше всего могут зарабатывать кассиры и продавцы-консультанты в крупных городах, в то время как в регионах суммы заметно ниже.

Об этом сообщает портал Новости.LIVE. Там рассказали, сколько можно заработать в "АТБ" и "Сильпо".

Сколько платят за работу в "АТБ" в разных областях Украины

Вакансии кассиров и продавцов-консультантов в сети АТБ можно найти на кадровых порталах. По данным объявлений, в Хмельницком и Ровно работникам предлагают около 20 тысяч гривен в месяц. В Тернополе можно рассчитывать на 22 тысяч гривен, в Луцке — на 24 тысячи, а во Львове зарплаты достигают 28 тысяч гривен.

Кроме конкурентной заработной платы работникам обещают своевременные выплаты, официальное оформление, комфортный график работы и возможность совмещать работу с обучением. Также компания заявляет о перспективах карьерного развития и дружеской атмосфере в коллективе.

Работа в "Сільпо" — сколько можно заработать за месяц

У "Сильпо" уровень доходов традиционно выше. В Киеве кассиры могут зарабатывать от 28380 до 40315 гривен в зависимости от количества отработанных часов. Во Львове зарплатный диапазон еще шире – от 29 700 до 42 200 гривен в месяц. Именно львовские вакансии являются одними из самых выгодных среди обнародованных предложений.

В других городах зарплаты тоже остаются конкурентными. В Житомире работникам предлагают от 22 651 до 32 175 гривен, в Луцке – от 22 900 до 32 500 гривен, в Одессе – около 26 700 гривен, а в Чернигове – от 16 500 до 23 тысяч гривен. При этом работодатель отмечает, что фактический доход может изменяться благодаря системе премирования и дополнительным выплатам.

Следует учитывать, что часть указанных в вакансиях сумм начисляется к уплате налогов. Поэтому фактическая зарплата, которую работник получает на руки, может быть несколько меньше. В то же время, даже после отчислений многие предложения остаются конкурентными на рынке труда.

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