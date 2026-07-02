Не спешите идти на пляж: есть место, где в жару дышать легче

Климатологи назвали лучшую альтернативу

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Во время сильной жары большинство людей обычно уезжают на море или на пляж. Однако это не единственный вариант для отдыха в жару.

Есть места, где температура ощущается гораздо комфортнее даже в жаркие дни. Чаще это зеленые зоны — леса и большие городские парки, как написали в "elle".

Спутниковые наблюдения неоднократно подтверждали, что территории с густой растительностью имеют более низкую температуру, чем районы, покрытые бетоном и асфальтом. В таких местах формируется природный "микроклимат", смягчающий жару без дополнительных технологий.

Отдых в лесу летом. Фото: Телеграф

Причина в том, что деревья не только создают тень, но и охлаждают воздух из-за испарения влаги из листьев. В сочетании эти процессы снижают температуру вокруг и делают пребывание в зеленых зонах значительно более комфортным даже в самые жаркие дни.

Климатологи также обращают внимание, что чем больше площадь зеленых насаждений, тем сильнее эффект охлаждения. Именно поэтому большие парки и сплошные лесные массивы стабильно показывают более низкие температуры, чем плотно застроенные города.

Более того, деревья могут влиять и на комфорт рядом с домом – тень от зелени у окон или растения на балконе помогают уменьшить перегрев жилья. Так что в жару альтернативой пляжу могут стать не только водоемы, но и обычные городские парки, работающие как естественный кондиционер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить экстремальную жару на открытом воздухе.