Дешево и неожиданно: чем французы смазывают окна, чтобы спастись от жары

Странный метод, блокирующий солнце и снижающий нагрев комнат

Пока жара в городах становится все более невыносимой, люди начали искать неожиданные способы оградить свои дома от перегрева — и один из них настолько прост и странен, что быстро набирает популярность.

Жители Франции покрывают окна белым раствором из мела и воды. Такой метод стал настолько популярен, что в некоторых местных магазинах даже возник дефицит специального порошка, как написали в "aleph news".

Речь идет о веществе под названием Blanc de Meudon — это карбонат кальция, обычно используемый в бытовой химии и для красок.

Принцип прост: после нанесения на стекло смесь образует белую пленку, которая пропускает свет, но отражает частично солнечные лучи и тепло. Благодаря этому помещение меньше нагревается даже без кондиционера.

Белое покрытие, нанесенное на окна. Фото: "aleph news"

Такой подход считают дешевой альтернативой охлаждению жилья: он не нуждается в электроэнергии и помогает снизить перегрев в жаркие дни, хотя полностью заменить кондиционер в сильную жару не может.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким материалом французы закрывают окна в жару.