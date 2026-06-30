Неожиданно, но эффективно: как обычные носки могут охладить тело

Быстрое спасение от жары

Когда температура за окном зашкаливает, у каждого находится свой способ спастись от жары. В такие дни в ход идут все подручные средства.

Одним из способов охладиться в жару поделилась в Instagram Оксана Пилипец. Она советует спасаться от жары носками.

Как охладиться с помощью обычных носков

Способ, о котором рассказывает Оксана, не требует ни специального снаряжения, ни затрат. Понадобятся обычные носки. Необходимо просто отрезать от них резинку, смочить получившуюся полоску ткани холодной водой и использовать как импровизированный охлаждающий браслет или прикладывать к местам, где чувствуется пульс.

Дополнительно в жару стоит чаще смачивать водой именно кисти рук. Это простое действие, наряду с "носочным" способом, помогает телу быстрее охлаждаться, даже если возможности спрятаться в прохладное помещение нет.

Почему работает этот лайфхак

В местах, где чувствуется пульс — запястьях, сгибах локтей, области за ушами и на шее — кровеносные сосуды расположены ближе всего к поверхности кожи. Охлаждая именно эти точки влажной тканью, можно быстро снизить температуру крови, которая затем разносится по всему телу.

Этим же объясняется и эффект от смачивания кистей рук. За счёт хорошего кровоснабжения и тонкой кожи в этой зоне охлаждение ощущается почти мгновенно, а испарение воды с поверхности кожи дополнительно отнимает тепло точно так же, как работает естественное потоотделение.

Такой лайфхак пригодится в любой ситуации, когда жара застала врасплох — на прогулке, в дороге, на работе или дома без кондиционера, — и хочется охладиться быстро, без лишних усилий, даже если никаких других средств спасения нет.

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