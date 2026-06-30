Как пережить экстремальную жару на открытом воздухе: хитрый трюк от украинки (видео)

Этот простой метод охлаждения тела доступен каждому

Украину накрыла аномальная жара до +38 градусов. Если в помещении можно использовать кондиционер, вентилятор, различные способы изоляции, то на улице особенно тяжело переносить экстремальную погоду.

Блогер Вера Гринишина в соцсетях поделилась рабочим способом, который помогает ей находиться на улице в зной.

Как спастись от жары на улице

Украинка показала как поливает водой напульсники на обоих запястьях. По ее словам, это значительно облегчает пребывание на открытом воздухе. Также она предложила заменить напульсники манжетами, отрезанными от носков.

"Это реально работает, попробуйте. Конечно, это не так, как под кондиционером, но становится легче переносить жару", – написала она.

Можно предположить, что этот лайфхак тем действеннее, чем холоднее вода. От себя добавим, что можно использовать ледяную воду из термоса, который долго держит температуру.

Как выжить в поезде "африканским" летом

Ранее пользователь Threads поделилась в соцсети лайфхаками, которые собрала, чтобы пережить дорогу в поезде без кондиционера:

1. Замороженная вода в бутылке. Несколько часов бутылка размораживается и у вас холодная вода, чтобы пить или делать компрессы.

2. Компрессы. Возьмите с собой маленькое кухонное полотенце. Его можно смачивать водой и прикладывать на шею или лоб. Очень помогает охладиться.

3. Лед в термосе. Очень долго не тает. Можно охлаждать напитки или натираться.

4. Вентилятор со льдом. Можно заказать в Интернете. Обладает емкостью, куда насыпать лед, который можно взять с собой в термосе. Работает от повербанка.

5. Веер или что-то другое, чем можно обмахиваться. Часто очень недооцененная вещь.

Напомним, в Украине из-за сильной жары начались проблемы на дорогах. На Варшавской трассе (М-07) 29 июня сильно поплавился асфальт. Некоторые водители вынуждены были выходить из авто, чтобы ветками оградить опасные места. В то же время в Виннице из-за жары покорежило рельсы трамваев, что остановило движение некоторых маршрутов.