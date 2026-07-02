Не поспішайте йти на пляж: є місце, де у спеку дихати легше

Кліматологи назвали кращу альтернативу

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Під час сильної спеки більшість людей зазвичай їде на море або на пляж. Однак це не єдиний варіант для відпочинку в спеку.

Є місця, де температура відчувається значно комфортніше навіть у спекотні дні. Найчастіше це зелені зони — ліси та великі міські парки, як написали в "elle".

Супутникові спостереження неодноразово підтверджували, що території з густою рослинністю мають нижчу температуру, ніж райони, вкриті бетоном і асфальтом. У таких місцях формується природний "мікроклімат", який пом’якшує спеку без додаткових технологій.

Відпочинок в лісі влітку. Фото: Телеграф

Причина в тому, що дерева не лише створюють тінь, а й охолоджують повітря через випаровування вологи з листя. У поєднанні ці процеси знижують температуру довкола та роблять перебування в зелених зонах значно комфортнішим навіть у найспекотніші дні.

Кліматологи також звертають увагу, що чим більша площа зелених насаджень, тим сильніший ефект охолодження. Саме тому великі парки та суцільні лісові масиви стабільно показують нижчі температури, ніж щільно забудовані міста.

Ба більше, дерева можуть впливати і на комфорт поруч із будинком — тінь від зелені біля вікон або рослини на балконі допомагають зменшити перегрів житла. Тож у спеку альтернативою пляжу можуть стати не лише водойми, а й звичайні міські парки, які працюють як природний кондиціонер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пережити екстремальну спеку на відкритому повітрі.