Стол на ножках можно отвезти на дачу: какая альтернатива сэкономит метры в квартире

Следует присмотреться к этой модели

С ростом количества домашних офисов изменяются и требования к мебели – теперь в приоритете компактность, функциональность и возможность экономить пространство в небольших помещениях.

В 2026 году классические письменные столы уступают место сложным и настенным моделям. Такие конструкции можно разложить только во время работы, а затем легко сложить, освободив пространство и сделав комнату визуально большей и опрятной, как написали в "TN".

Многие современные модели дополнительно оснащены полками, подсветкой или держателями для техники, что делает их удобными для ежедневной работы.

Преимущества таких столов – они занимают мало места, легко складываются, позволяют удобно организовать рабочее место и помогают экономить пространство в квартире.

Дизайн таких столов разнообразен – от минимализма до деревянных или индустриальных стилей, поэтому их легко вписать в любой интерьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о системах хранения, которые могут заменить классические шкафы. Они помогают экономить пространство в комнате и делают ее более легкой и просторной.