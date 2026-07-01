Асфальт сдает позиции: какой материал экономит деньги, не задерживает воду и долго служит

Один из его главных "плюсов" — низкая цена

Цемент и асфальт десятилетиями оставались распространенными материалами для обустройства подъездных дорожек и территории у дома. Однако в последнее время все больше людей обращают внимание на более дешевую и более экологическую альтернативу.

Речь идет о RAP — материале, который изготавливается из переработанного старого асфальтного покрытия. Отработанный асфальт измельчают, очищают и используют повторно, получая крепкое покрытие для дорожек, подъездов и тротуаров, как написали в "TN".

Эксперты объясняют, что такая технология позволяет сократить количество строительных отходов и снизить потребность в добыче новых материалов. Именно поэтому RAP считают одним из самых экологичных решений.

Как выглядит этот материал во дворе. Фото: "TN"

Среди главных преимуществ этого покрытия – доступная цена, прочность и простой монтаж. После укладки он напоминает темный гравий или классический асфальт и хорошо сочетается с зелеными насаждениями и ландшафтным дизайном.

Еще одним преимуществом является способность частично пропускать воду, что помогает уменьшить образование луж после дождя. При правильном уплотнении такое покрытие выдерживает нагрузку от автомобилей и может служить много лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бетонные дворы постепенно теряют популярность, а им на смену приходит покрытие, которое не задерживает лужи и меньше нагревается в жаркую погоду.