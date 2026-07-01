Укр

Асфальт сдает позиции: какой материал экономит деньги, не задерживает воду и долго служит

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот мусор может стать новым покрытием во дворе
Этот мусор может стать новым покрытием во дворе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один из его главных "плюсов" — низкая цена

Цемент и асфальт десятилетиями оставались распространенными материалами для обустройства подъездных дорожек и территории у дома. Однако в последнее время все больше людей обращают внимание на более дешевую и более экологическую альтернативу.

Речь идет о RAP — материале, который изготавливается из переработанного старого асфальтного покрытия. Отработанный асфальт измельчают, очищают и используют повторно, получая крепкое покрытие для дорожек, подъездов и тротуаров, как написали в "TN".

Эксперты объясняют, что такая технология позволяет сократить количество строительных отходов и снизить потребность в добыче новых материалов. Именно поэтому RAP считают одним из самых экологичных решений.

Чем заменить асфальт и цемент во дворе
Как выглядит этот материал во дворе. Фото: "TN"

Среди главных преимуществ этого покрытия – доступная цена, прочность и простой монтаж. После укладки он напоминает темный гравий или классический асфальт и хорошо сочетается с зелеными насаждениями и ландшафтным дизайном.

Еще одним преимуществом является способность частично пропускать воду, что помогает уменьшить образование луж после дождя. При правильном уплотнении такое покрытие выдерживает нагрузку от автомобилей и может служить много лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бетонные дворы постепенно теряют популярность, а им на смену приходит покрытие, которое не задерживает лужи и меньше нагревается в жаркую погоду.

Теги:
#Ремонт #Тренд #Цемент #Асфальт