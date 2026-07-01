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Стіл на ніжках можна відвезти на дачу: яка альтернатива зекономить метри у квартирі

Автор
Марина Бондаренко
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Чим можна замінити великі письмові столи
Чим можна замінити великі письмові столи

Варто придивитись до цієї моделі

Зі зростанням кількості домашніх офісів змінюються і вимоги до меблів — тепер у пріоритеті компактність, функціональність і можливість економити простір у невеликих приміщеннях.

У 2026 році класичні письмові столи поступаються місцем складним і настінним моделям. Такі конструкції можна розкласти лише під час роботи, а потім легко скласти, звільнивши простір і зробивши кімнату візуально більшою та охайнішою, як написали в "TN".

Багато сучасних моделей додатково оснащені полицями, підсвіткою або тримачами для техніки, що робить їх зручними для щоденної роботи.

Переваги таких столів — вони займають мало місця, легко складаються, дозволяють зручно організувати робоче місце і допомагають економити простір у квартирі.

Дизайн таких столів різноманітний — від мінімалізму до дерев’яних або індустріальних стилів, тому їх легко вписати в будь-який інтер’єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про системи зберігання, які можуть замінити класичні шафи. Вони допомагають економити простір у кімнаті та роблять її більш легкою й просторою.

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#Ремонт #Тренд #Стіл