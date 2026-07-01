Забудьте о шезлонгах или стульях у себя в саду: в тренды внезапно ворвался стильный хит из прошлого

Такая мебель расслабляет и выглядит стильно

Уличные диваны или банальные пластиковые шезлонги больше не в тренде. Новым хитом среди садовой мебели по всему миру внезапно снова становятся старые добрые подвесные диваны или садовые качели.

Об этом пишет Еlle. Как отмечают журналисты, сегодня терраса или балкон — это уже не просто место для сушки белья, а полноценная уютная комната, только на улице. И стильные подвесные садовые диваны подходят сюда идеально по трем причинам:

Это расслабляет. В отличие от обычного жесткого стула, качели плавно покачиваются. Психологи говорят, что такое движение быстро снимает стресс и помогает "заземлиться" после тяжелого дня.

В отличие от обычного жесткого стула, качели плавно покачиваются. Психологи говорят, что такое движение быстро снимает стресс и помогает "заземлиться" после тяжелого дня. Это стильно. Сейчас в тренде лаконичное дерево, минималистичный металл и плетеный ротанг. Они хорошо смотрятся даже в современных городских интерьерах.

Это готовый уголок для отдыха. Поставьте рядом маленький столик для кофе, бросьте на пол уличный коврик, добавьте пару зеленых растений в горшках и повесьте гирлянду с теплым светом — идеальное место для инстаграмных вечеров готово.

Подвесной диван-качеля. Фото - woodukrdim

По словам экспертов, этот тренд отражает растущий запрос на концепцию slow living — осознанное замедление ритма жизни и создание мест для ментальной перезагрузки на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас советуют использовать вместо туалетной бумаги.