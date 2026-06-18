Утраченная суперсила: рожденные в 60-70-х годах умеют общаться так, как современная молодежь никогда не сможет

Эту разницу почти невозможно исправить во взрослом возрасте

Взрослые, выросшие на рубеже 1960-х и 1970-х годов, обладают уникальным типом эмпатии и человеческой связи. Следующие поколения, вероятно, уже никогда не смогут полностью овладеть.

К такому выводу пришли аналитики издания VegOut. Они исследовали влияние цифровой эпохи на развитие человеческого мозга.

Главный секрет этой "суперсилы" оказался невероятно простым: люди эпохи до гаджетов провели первые двадцать лет своей жизни, общаясь с теми, чье внимание физически ничто не могло прервать. В мире без смартфонов и мгновенных уведомлений живой разговор был единственной реальностью.

Благодаря этому нервная система старшего поколения буквально "запрограммировалась" на абсолютный, глубокий фокус. Они могут часами держать безраздельное внимание на собеседнике, вообще не напрягаясь, поскольку для них это естественное состояние мозга.

Компания людей общается

Для современной молодежи, чье детство прошло с экранами, такое же общение превратилось в тяжелый ментальный труд. Поскольку мозг новых поколений сконфигурирован на постоянное ожидание цифровых раздражителей, попытка удержать фокус хотя бы на 15 минут требует от них колоссальных усилий для подавления желания проверить телефон.

Эксперты отмечают, что эту разницу почти невозможно исправить во взрослом возрасте с помощью цифрового детоксикации или медитаций. Старшее поколение имеет колоссальное преимущество в построении глубоких отношений просто потому, что им удалось сформировать свой мозг во времена, когда человеческое внимание принадлежало исключительно стоящему напротив.

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