Его считают мистическим. В украинских дворах массово появляется интересный пернатый хищник

Хищник даже не боялся людей

Жительница Луцка заметила во дворе многоэтажки хищную птицу, которую в последнее время всё чаще видят в городах Украины. Некоторые наши сограждане считают этих пернатых "мистическими".

О неожиданной встрече рассказала пользовательница Threads под ником jannagoljan_knitting. По словам комментаторов, речь идет о птице под названием пустельга (по-украински боривітер).

Хищник прилетел во двор к людям и отдыхал на крыше машины. Интересно, что людей соколенок не боялся и даже дал себя погладить.

"Ой, посмотрите, какой житель у нас во дворе завелся. Людей не боится, я его даже погладила", — рассказала автор поста.

Пустельга в Луцке. Фото - jannagoljan_knitting

Также в комментариях отмечают, что в последнее время видят представителей этого вида все чаще в самых разных городах Украины. Стоит напомнить, что еще в прошлом году корреспондентка "Телеграфа" из Запорожья запечатлела птенца пустельги посреди улицы.

А до этого орнитолог Василий Костюшин объяснял "Телеграфу", почему пустельги сейчас активно заселяют урбанизированные территории. Основная причина – наличие кормовой базы. В городе для нее хватает и мелких грызунов, и мелких птиц. Пустельги хорошо приспосабливаются к условиям городской среды. Вместо естественных скал – многоэтажки. А вместо степных мышей — городские грызуны или птички, что развелись в большом количестве во дворах.

Справка: Пустельга — это хищная птица из отряда соколообразных семейства соколиных, наиболее распространённая хищная птица Европы после канюка.

Также некоторые пользователи соцсети поделились, что считают таких птиц "мистическими". По их убеждениям, пустельга — "связной между мирами", который приносит людям вести.

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