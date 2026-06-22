Одессу заполонила не саранча, а насекомое-хищник. Что о нем известно и как отличить (видео)

Кузнечики не только безопасны, но и полезны для растительности и птиц

В Одессе зафиксировали нашествие больших насекомых, которых большинство восприняло как опасную саранчу. Однако это оказались серые кузнечики.

Видео со скоплением насекомых публикуют в сети. Они заполонили улицы, тротуары и аллеи города. В частности, много огромных особей появилось в парке Шевченко.

Люди восприняли насекомых за саранчу, однако орнитолог Сергей Курочкин успокоил, что это не вредная саранча, а серые кузнечики. Они являются хищниками и питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, уничтожая мелких вредителей растений. Кроме того, сами кузнечики являются кормовой базой для птиц.

Почему кузнечики заполонили Одессу

По словам орнитолога, популяция серого кузнечика увеличилась из-за мягкой зимы и теплой и влажной весны. Если на определенной территории кузнечики размножаются, возникает так называемая макроптерная (долгокрылая) форма – насекомые отращивают мощные крылья и летят на поиски новых территорий.

Серый кузнечик. Фото: Facebook

Во время ночных перелетов кузнечики ориентируются по звездам и луне. Однако их сбило с толку искусственное освещение Одессы, на свет которого они и полетели.

Кусают ли кузнечики людей

Серый кузнечик не нападает на человека, однако если взять его в руки, защищаясь, может ущипнуть или укусить своими крепкими челюстями. Однако его укус не ядовит и безопасен.

Как отличить серого кузнечика от саранчи

Кузнечик — это преимущественно ночной хищник, уничтожающий мелких насекомых и полезный для человека. Саранча – это дневной травоядный вредитель, который сбивается в стаи и уничтожает посевы.

У кузнечика усы очень длинные (часто длиннее тела) и служат для ориентации. В то время как усы саранчи всегда короткие.

Как отличить кузнечика от саранчи. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Кузнечик имеет длинные задние лапы и прочные передние конечности, которыми хватает добычу. У саранчи передние лапки слабые, потому что вредитель использует их только для опоры.

У кузнечика подвижная голова с острыми хищными челюстями и короткое массивное брюшко. У саранчи голова малоподвижная с мощными челюстями для перетирания зелени, а брюшко продолговатое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на юге Украины замечен полосатый хищник. Его укус может вызвать паралич.