Одессу заполонила не саранча, а насекомое-хищник. Что о нем известно и как отличить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кузнечики не только безопасны, но и полезны для растительности и птиц
В Одессе зафиксировали нашествие больших насекомых, которых большинство восприняло как опасную саранчу. Однако это оказались серые кузнечики.
Видео со скоплением насекомых публикуют в сети. Они заполонили улицы, тротуары и аллеи города. В частности, много огромных особей появилось в парке Шевченко.
Люди восприняли насекомых за саранчу, однако орнитолог Сергей Курочкин успокоил, что это не вредная саранча, а серые кузнечики. Они являются хищниками и питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, уничтожая мелких вредителей растений. Кроме того, сами кузнечики являются кормовой базой для птиц.
Почему кузнечики заполонили Одессу
По словам орнитолога, популяция серого кузнечика увеличилась из-за мягкой зимы и теплой и влажной весны. Если на определенной территории кузнечики размножаются, возникает так называемая макроптерная (долгокрылая) форма – насекомые отращивают мощные крылья и летят на поиски новых территорий.
Во время ночных перелетов кузнечики ориентируются по звездам и луне. Однако их сбило с толку искусственное освещение Одессы, на свет которого они и полетели.
Кусают ли кузнечики людей
Серый кузнечик не нападает на человека, однако если взять его в руки, защищаясь, может ущипнуть или укусить своими крепкими челюстями. Однако его укус не ядовит и безопасен.
Как отличить серого кузнечика от саранчи
Кузнечик — это преимущественно ночной хищник, уничтожающий мелких насекомых и полезный для человека. Саранча – это дневной травоядный вредитель, который сбивается в стаи и уничтожает посевы.
У кузнечика усы очень длинные (часто длиннее тела) и служат для ориентации. В то время как усы саранчи всегда короткие.
Кузнечик имеет длинные задние лапы и прочные передние конечности, которыми хватает добычу. У саранчи передние лапки слабые, потому что вредитель использует их только для опоры.
У кузнечика подвижная голова с острыми хищными челюстями и короткое массивное брюшко. У саранчи голова малоподвижная с мощными челюстями для перетирания зелени, а брюшко продолговатое.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на юге Украины замечен полосатый хищник. Его укус может вызвать паралич.